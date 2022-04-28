Друг Пугачевой рассказал, когда певица вернется в Россию

Бывший худрук московского еврейского театра «Шалом» и близкий друг Аллы Пугачевой Александр Левенбук заявил, что певица вернется в Россию к осени 2022 года. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ей незачем навсегда покидать РФ.

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«Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до ее отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернется», — заверил Левенбук.

Напомним, Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем.