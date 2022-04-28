Собчак высказалась о возвращении уехавших звезд

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале предсказала массовое возвращение сбежавших за границу российских звезд.
По ее словам, она наблюдает тренд «хочу домой».
«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск — это разное. У кого-то уже кончились деньги и в "Фейсбуке" огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации», — написала Собчак.
По ее мнению, вернуться домой, с одной стороны, им ничего не мешает. В России все это время не было каких-то глобальных изменений, кроме того что цены поднялись (но не догнали европейские). С другой стороны, люди отдали свои съемные квартиры, денег на аренду нет, они поссорились с друзьями, поэтому «возвращаться будто некуда».
В качестве примера она привела скрин переписки Алишера Моргенштерна с блогером Амираном Сардаровым, в котором рэпер признавался, что скучает по России и хотел бы вернуться, но боится.
«В общем, наблюдаю тренд "хочу домой"», — заключила Собчак.
Напомним, что после начала Россией военной спецоперации на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из РФ. В частности, в СМИ активно обсуждали отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом большая часть звезд опровергали сообщения о своей полной миграции за рубеж, называя свое нахождение в других странах отпуском, каникулами и прочим.