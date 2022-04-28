Собчак высказалась о возвращении уехавших звезд

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале предсказала массовое возвращение сбежавших за границу российских звезд.

По ее словам, она наблюдает тренд «хочу домой».

«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск — это разное. У кого-то уже кончились деньги и в "Фейсбуке" огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации», — написала Собчак.

По ее мнению, вернуться домой, с одной стороны, им ничего не мешает. В России все это время не было каких-то глобальных изменений, кроме того что цены поднялись (но не догнали европейские). С другой стороны, люди отдали свои съемные квартиры, денег на аренду нет, они поссорились с друзьями, поэтому «возвращаться будто некуда».

В качестве примера она привела скрин переписки Алишера Моргенштерна с блогером Амираном Сардаровым, в котором рэпер признавался, что скучает по России и хотел бы вернуться, но боится.

«В общем, наблюдаю тренд "хочу домой"», — заключила Собчак.