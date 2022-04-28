В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
38 минут назад

Пугачёва сообщила, когда вернётся в Россию

News.ru

Народный артист России, бывший художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом», член Общественного совета Российского еврейского конгресса и близкий друг певицы Аллы Пугачёвой Александр Левенбук рассказал NEWS.ru, когда уехавшая в Израиль артистка вернётся в Россию. По словам режиссёра, Примадонна пообещала ему приехать в Москву осенью 2022 года.

Пугачева сообщила, когда вернется в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ей незачем уезжать [из России навсегда]. Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до её отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернётся, — заверил Александр Левенбук.

Ранее живущий в Израиле музыкант Майкл Горин рассказал NEWS.ru, что пенсия 73-летней певицы Аллы Пугачёвой в случае её решения эмигрировать и не возвращаться в Россию может составить $1150. По его мнению, этой суммы Примадонне хватит на то, чтобы «один раз сходить в магазин». Горин высоко оценил шансы Пугачёвой на получение израильского паспорта, поскольку «Галкин по матери, как он говорит, еврей, и Алле как его жене дадут гражданство сразу».

Источник: Алла Пугачева госпитализирована в прединфарктном состоянии

По информации СМИ, после отъезда из России вскоре после начала спецоперации РФ на Украине Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек. Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение. По данным СМИ, аренда жилья обходится артистке и её семье в 1 млн рублей в месяц.

Шоу-бизнес,Александр Левенбук,Максим Галкин,Алла Пугачева,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители