Пугачева сообщила, когда вернется в Россию

Народный артист России, бывший художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом», член Общественного совета Российского еврейского конгресса и близкий друг певицы Аллы Пугачёвой Александр Левенбук рассказал NEWS.ru, когда уехавшая в Израиль артистка вернётся в Россию. По словам режиссёра, Примадонна пообещала ему приехать в Москву осенью 2022 года.

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Ей незачем уезжать [из России навсегда]. Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до её отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернётся, — заверил Александр Левенбук.

Ранее живущий в Израиле музыкант Майкл Горин рассказал NEWS.ru, что пенсия 73-летней певицы Аллы Пугачёвой в случае её решения эмигрировать и не возвращаться в Россию может составить $1150. По его мнению, этой суммы Примадонне хватит на то, чтобы «один раз сходить в магазин». Горин высоко оценил шансы Пугачёвой на получение израильского паспорта, поскольку «Галкин по матери, как он говорит, еврей, и Алле как его жене дадут гражданство сразу».