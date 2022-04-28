Кучера прокомментировал увольнение Галкина с Первого канала

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что его коллега популярный юморист и телеведущий Максим Галкин больше не работает на Первом канале. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Максима Галкина уволили с Первого канала», - написал Кучера.

Ранее появилась информация о том, что создатели вечернего шоу «Сегодня вечером», бессменным ведущим которого последние 5 лет был Галкин, ищут нового ведущего. Конкретного имени пока не называют. Ходят слухи, что это могут быть Александр Олешко, Дмитрий Борисов и даже Нонна Гришаева. Также называлось имя Дмитрия Диброва.

Съемки программы с новым ведущим возобновятся уже 28 апреля. В свою очередь Нонна Гришаева заявила, что впервые слышит о своей кандидатуре на место ведущего. Новость прокомментировал и Дмитрий Дибров.

«Да вы что, смеётесь? Вы первый, кто мне говорит об этом, я об этом ничего не знаю совершенно», - заявил телеведущий и посоветовал поменьше доверять слухам.