Светлаков рассекретил свое местонахождение

Телеведущий Сергей Светлаков заявил, что сейчас находится в Нальчике со своими детьми, которые гостят у дедушки с бабушкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Телеведущий опубликовал видео, где он катается на канатной дороге. Сергей сообщил, что находится у родственников в Нальчике.

«Всем привет из солнечного Нальчика! Привез детей на встречу с бабушками и дедушками», — заявил Светлаков.

Он также уточнил, что уже завтра планирует отправиться с детьми в родной Екатеринбург, чтобы встретиться с родственниками.