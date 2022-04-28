Светлаков рассекретил свое местонахождение

Телеведущий Сергей Светлаков заявил, что сейчас находится в Нальчике со своими детьми, которые гостят у дедушки с бабушкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Телеведущий опубликовал видео, где он катается на канатной дороге. Сергей сообщил, что находится у родственников в Нальчике.
«Всем привет из солнечного Нальчика! Привез детей на встречу с бабушками и дедушками», — заявил Светлаков.
Он также уточнил, что уже завтра планирует отправиться с детьми в родной Екатеринбург, чтобы встретиться с родственниками.
Ранее Светлаков опроверг информацию о своем отъезде из России. Слухи на эту тему появились после отмены концерта юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», который должен был состояться в апреле. Поговаривали, что шоу отменили из-за отсутствия в России Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова. Однако, по словам Сергея, причиной переноса стали творческие процессы.