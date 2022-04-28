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46 минут назад

Светлаков рассекретил свое местонахождение

Елена Прошина

Телеведущий Сергей Светлаков заявил, что сейчас находится в Нальчике со своими детьми, которые гостят у дедушки с бабушкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Светлаков рассекретил свое местонахождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий опубликовал видео, где он катается на канатной дороге. Сергей сообщил, что находится у родственников в Нальчике.

«Всем привет из солнечного Нальчика! Привез детей на встречу с бабушками и дедушками», — заявил Светлаков.

Он также уточнил, что уже завтра планирует отправиться с детьми в родной Екатеринбург, чтобы встретиться с родственниками.

Ранее Светлаков опроверг информацию о своем отъезде из России. Слухи на эту тему появились после отмены концерта юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», который должен был состояться в апреле. Поговаривали, что шоу отменили из-за отсутствия в России Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова. Однако, по словам Сергея, причиной переноса стали творческие процессы.

Шоу-бизнес,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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