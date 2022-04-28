В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
50 минут назад

Рэпер Птаха пожаловался на угрозы от украинцев

Елена Прошина

Российский рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!» о травле со стороны украинцев в Сети.

Рэпер Птаха пожаловался на угрозы от украинцев
Фото: ТАССТАСС

По слова исполнителя, хейт в его сторону связан с его патриотической позицией. Он рассказал, какие сообщения в Сети получает от украинских пользователей. Порой дело доходит до угроз, певцу и его семье желают смерти, а также угрожают расправой.

«Мне вообще без разницы, что они пишут. Они не понимают позиции моей. Мне страшно на это смотреть», — признался исполнитель.

Птаха подчеркнул, что поддерживает спецоперацию на Украине, доверяет российской разведке и командированию. Он добавил, что верит своей родине.

Ранее Птаха выпустил клип на антирусофобскую песню Russian Vibe, собравший более 440 тысяч просмотров на YouTube. По словам исполнителя, композиция стала своеобразным ответом псевдопатриотам, критикующим свою страну.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители