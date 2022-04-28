Рэпер Птаха пожаловался на угрозы от украинцев

Российский рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!» о травле со стороны украинцев в Сети.
По слова исполнителя, хейт в его сторону связан с его патриотической позицией. Он рассказал, какие сообщения в Сети получает от украинских пользователей. Порой дело доходит до угроз, певцу и его семье желают смерти, а также угрожают расправой.
«Мне вообще без разницы, что они пишут. Они не понимают позиции моей. Мне страшно на это смотреть», — признался исполнитель.
Птаха подчеркнул, что поддерживает спецоперацию на Украине, доверяет российской разведке и командированию. Он добавил, что верит своей родине.
Ранее Птаха выпустил клип на антирусофобскую песню Russian Vibe, собравший более 440 тысяч просмотров на YouTube. По словам исполнителя, композиция стала своеобразным ответом псевдопатриотам, критикующим свою страну.