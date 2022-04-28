Рэпер Птаха пожаловался на угрозы от украинцев

Российский рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!» о травле со стороны украинцев в Сети.

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По слова исполнителя, хейт в его сторону связан с его патриотической позицией. Он рассказал, какие сообщения в Сети получает от украинских пользователей. Порой дело доходит до угроз, певцу и его семье желают смерти, а также угрожают расправой.

«Мне вообще без разницы, что они пишут. Они не понимают позиции моей. Мне страшно на это смотреть», — признался исполнитель.

Птаха подчеркнул, что поддерживает спецоперацию на Украине, доверяет российской разведке и командированию. Он добавил, что верит своей родине.