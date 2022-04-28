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57 минут назад

Николаев заступился за уехавших из России Пугачеву и Галкина

Газета.Ruиещё 1

Певец Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram* (*запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской) слова поддержки в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые уехали из России.

Николаев заступился за уехавших из России Пугачеву и Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика (дети звездной пары - "Газета.Ru") и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, с нетерпением ждем встреч", - написал артист.

Также он признался, что симпатизирует звездной семье и всегда с радостью приходил к ним в гости в замок. Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль в марте. После этого на семью обрушилась критика.

В видеообращении певица объяснила, что поехала с семьей за границу в отпуск, чтобы заняться здоровьем.

Ранее Лев Лещенко заявил, что Алле Пугачевой всегда были интересны скандалы. По словам артиста, Примадонна — тихий и спокойный человек, интроверт. Однако на сцене певица открыта слушателям "нараспашку".

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