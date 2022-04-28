Лобода может выступить во Владивостоке

Певица Светлана Лобода с началом военной операции на Украине стала негативно отзываться о россиянах, из-за чего ее концерты были отменены по всей России.

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Однако сейчас стало известно, что одно выступление артистки все-таки может состояться. По словам организаторов Лободы во Владивостоке, вопрос о проведении мероприятия все еще остается открытым.

«По нашей информации, концерт должен состояться. Но он может также и не состояться. Поэтому тут два варианта: либо подождать — возможно, Лобода приедет, либо отменить уже купленные билеты», — рассказали порталу «Восток-медиа» в справочной службе портала Farpost.

Большинство поклонников Светланы выбрало второй путь, так как продажа билетов на сайте недоступна «в связи с введенными ограничениями». Также многие интересуются, как вернуть деньги за билет, ведь у большинства уже истер срок годности карты.