Лобода может выступить во Владивостоке

Певица Светлана Лобода с началом военной операции на Украине стала негативно отзываться о россиянах, из-за чего ее концерты были отменены по всей России.
Однако сейчас стало известно, что одно выступление артистки все-таки может состояться. По словам организаторов Лободы во Владивостоке, вопрос о проведении мероприятия все еще остается открытым.
«По нашей информации, концерт должен состояться. Но он может также и не состояться. Поэтому тут два варианта: либо подождать — возможно, Лобода приедет, либо отменить уже купленные билеты», — рассказали порталу «Восток-медиа» в справочной службе портала Farpost.
Большинство поклонников Светланы выбрало второй путь, так как продажа билетов на сайте недоступна «в связи с введенными ограничениями». Также многие интересуются, как вернуть деньги за билет, ведь у большинства уже истер срок годности карты.
Напомним, ранее появился список, где указаны имена тех украинских знаменитостей, которые не могут приехать на территорию России в течение следующих 50 лет. Среди них оказалась и Светлана Лобода.