Бероев и Алферова заявили, что Депкультуры Москвы поддерживает западные ценности

Российские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова раскритиковали инициативу Департамента культуры Москвы, передает издание NEWS.ru. В настоящее время его руководителем является Александр Кибовский.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В обсуждаемом распоряжении говорилось об объединении Московского драмтеатра «Сфера» и театра «Эрмитаж». Артисты выступили против решения властей города, которые по их мнению благосклонны к «либеральным, западным ценностям».

Бероев и Алферова полагают, что в департаменте должны больше беспокоиться о сохранении самобытности коллектива театра. Алферова подчеркнула, что пыталась связаться и донести свои мысли в диалоге с департаментом культуры, однако от туда не последовало никакой ответной реакции.

«В департаменте культуры бросают трубки, как в том анекдоте про прачечную», – сделала заявление актриса.