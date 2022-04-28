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56 минут назад

Бероев и Алферова заявили, что Депкультуры Москвы поддерживает западные ценности

FBM.ru

Российские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова раскритиковали инициативу Департамента культуры Москвы, передает издание NEWS.ru. В настоящее время его руководителем является Александр Кибовский.

Бероев и Алферова заявили, что Депкультуры Москвы поддерживает западные ценности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обсуждаемом распоряжении говорилось об объединении Московского драмтеатра «Сфера» и театра «Эрмитаж». Артисты выступили против решения властей города, которые по их мнению благосклонны к «либеральным, западным ценностям».

Бероев и Алферова полагают, что в департаменте должны больше беспокоиться о сохранении самобытности коллектива театра. Алферова подчеркнула, что пыталась связаться и донести свои мысли в диалоге с департаментом культуры, однако от туда не последовало никакой ответной реакции.

«В департаменте культуры бросают трубки, как в том анекдоте про прачечную», – сделала заявление актриса.

Артисты выразили свою позицию в рамках конференции Союза театральных деятелей, на которой обсуждались способы решения проблем объединения театров Москвы.

Шоу-бизнес,Егор Бероев,Ксения Алферова,Александр Кибовский,
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