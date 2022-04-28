Светлаков ответил на слухи об отъезде из России

Телеведущий Сергей Светлаков прокомментировал появившиеся слухи о том, что он, якобы, покинул страну. Об этом пишет «Газета.ру».

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«Врут», — заявил артист.

Ранее появилась информация о переносе концерта юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», который был запланирован на апрель. Ходили слухи, что причиной отмены стал отъезд из страны Гарика Мартиросяна и Серегея Светлакова. Однако, по словам, шоумена, причина переноса была другая.

«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — сказал Светлаков.