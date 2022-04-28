Светлаков ответил на слухи об отъезде из России

Телеведущий Сергей Светлаков прокомментировал появившиеся слухи о том, что он, якобы, покинул страну. Об этом пишет «Газета.ру».
«Врут», — заявил артист.
Ранее появилась информация о переносе концерта юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», который был запланирован на апрель. Ходили слухи, что причиной отмены стал отъезд из страны Гарика Мартиросяна и Серегея Светлакова. Однако, по словам, шоумена, причина переноса была другая.
«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — сказал Светлаков.
Ранее стало известно, что Светлаков стал владельцем золотодобывающей компании. Юморист является учредителем ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». С 21 января ему принадлежит 2,3% этой компании. По предварительным данным, такая доля принесет ему до 12 млн рублей в год. У «Территории» имеется лицензия на медно-золотое месторождение в Свердловской области.