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47 минут назад

Светлаков ответил на слухи об отъезде из России

Елена Прошина

Телеведущий Сергей Светлаков прокомментировал появившиеся слухи о том, что он, якобы, покинул страну. Об этом пишет «Газета.ру».

Светлаков ответил на слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Врут», — заявил артист.

Ранее появилась информация о переносе концерта юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», который был запланирован на апрель. Ходили слухи, что причиной отмены стал отъезд из страны Гарика Мартиросяна и Серегея Светлакова. Однако, по словам, шоумена, причина переноса была другая.

«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — сказал Светлаков.

Ранее стало известно, что Светлаков стал владельцем золотодобывающей компании. Юморист является учредителем ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». С 21 января ему принадлежит 2,3% этой компании. По предварительным данным, такая доля принесет ему до 12 млн рублей в год. У «Территории» имеется лицензия на медно-золотое месторождение в Свердловской области.

Шоу-бизнес,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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