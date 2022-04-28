Возле подмосковного замка Галкина написали символ Z

Раньше на этом дереве были только красные ленточки. Я как-то гуляла с собакой и увидела незнакомого молодого человека (он не из нашей деревни), который как раз обвешивал дерево лентами. Он объяснил, что красные ленты — память о погибших солдатах во время Великой Отечественной войны. В этих местах, действительно, шли кровопролитные бои в 1941-1943гг., — рассказала соседка Пугачёвой и Галкина Анна Николаевна.