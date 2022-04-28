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48 минут назад

Возле подмосковного замка Галкина написали символ Z

News.ru

На одном из деревьев рядом с подмосковным замком уехавшего в Израиль и раскритиковавшего действия ВС РФ на Украине шоумена Максима Галкина появилась буква Z. Написанный белой краской символ спецоперации, который российские военные наносят на боевую технику, заметили побывавшие в деревне Грязь журналисты NEWS.ru. По словам местных жителей, Z-символика возле замка Галкина появилась на днях.

Возле подмосковного замка Галкина написали символ Z
Фото: ТАССТАСС

Раньше на этом дереве были только красные ленточки. Я как-то гуляла с собакой и увидела незнакомого молодого человека (он не из нашей деревни), который как раз обвешивал дерево лентами. Он объяснил, что красные ленты — память о погибших солдатах во время Великой Отечественной войны. В этих местах, действительно, шли кровопролитные бои в 1941-1943гг., — рассказала соседка Пугачёвой и Галкина Анна Николаевна.

Максим Галкин потерял работу на Первом канале

По словам местной жительницы, красные ленты на дереве возле озера, расположенного рядом с замком Максима Галкина, мужчина повязал прошлой осенью.

А вот знак Z появился недавно. Но мы не знаем, кто его написал, — добавила женщина.

News.ru

Ранее журналист Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что уехавших из России Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову «нужно заклеймить и поставить на место». Он призвал зрителей бойкотировать Галкина и Хаматову и не ходить на их выступления.

С критикой высказываний Галкина о спецоперации выступила и глава российского телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян. Она призналась, что считает артиста геем. По её мнению, юморист прикрывается браком с певицей Аллой Пугачёвой «ради обогащения». Так Симоньян отреагировала на слова Галкина о действиях ВС РФ. Журналистка объяснила, что больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Чулпан Хаматова,Алла Пугачева,Верховный суд,Первый канал,
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