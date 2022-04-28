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1 час назад

Россияне не увидят комиков Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна

FBM.ru

Стало известно о том, что телешоу «ПрожекторПерисХилтон» перенесли на ноябрь нынешнего года, точной даты выхода проекта на данный момент нет, уточняет «Общественная служба новостей».

Россияне не увидят комиков Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телепрограмма должна была выйти в апреле, однако неожиданно для всех приняли решение премьеру отложить. Известно, что ведущими передачи должны были стать Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Предполагается, что выход телешоу могли отметить из-за того, что главные действующие лица проекта не присутствуют на территории России.

Светские репортеры выяснили, что премьера была перенесена и купленные билеты не пропадут. Было отмечено, что Иван Ургант в настоящее время находится в Москве, он был в отпуске, сейчас уже работает в обычном режиме. Что касается Светлакова и Мартиросяна, по ним информации нет, поскольку оба давно не выходят на связь.

Отмечается, что о Мартиросяне поступали сведения в прошлом месяце, а о Сергее Светлакове в настоящее время нет никакой информации.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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