Россияне не увидят комиков Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна

Стало известно о том, что телешоу «ПрожекторПерисХилтон» перенесли на ноябрь нынешнего года, точной даты выхода проекта на данный момент нет, уточняет «Общественная служба новостей».

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Телепрограмма должна была выйти в апреле, однако неожиданно для всех приняли решение премьеру отложить. Известно, что ведущими передачи должны были стать Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Предполагается, что выход телешоу могли отметить из-за того, что главные действующие лица проекта не присутствуют на территории России.

Светские репортеры выяснили, что премьера была перенесена и купленные билеты не пропадут. Было отмечено, что Иван Ургант в настоящее время находится в Москве, он был в отпуске, сейчас уже работает в обычном режиме. Что касается Светлакова и Мартиросяна, по ним информации нет, поскольку оба давно не выходят на связь.