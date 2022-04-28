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1 час назад

Пугачева и Галкин в Израиле ежемесячно тратят на проживание более 1 млн рублей

runews24.ru

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в начале марта и поселились в израильском городе Кесария. Известно, что супруги вместе с детьми приехали в Израиль на неопределенный срок, однако проживание за границей обходится звездам не дешево.

Пугачева и Галкин в Израиле ежемесячно тратят на проживание более 1 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально ходили слухи о том, что у Пугачевой и Галкина в Израиле есть недвижимость, однако они не подтвердились. Семья проживает в вилле общей площадью 650 кв. метров с сауной и бассейном. Аренда жилья обходится знаменитостям в миллион рублей.

Отметим, что ранее обсуждался вопрос оформления Пугачевой гражданства в Израиле. Если артистка станет гражданкой израильского государства, то ее пенсия составит 85 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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