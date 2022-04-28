Пугачева и Галкин в Израиле ежемесячно тратят на проживание более 1 млн рублей

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в начале марта и поселились в израильском городе Кесария. Известно, что супруги вместе с детьми приехали в Израиль на неопределенный срок, однако проживание за границей обходится звездам не дешево.

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Изначально ходили слухи о том, что у Пугачевой и Галкина в Израиле есть недвижимость, однако они не подтвердились. Семья проживает в вилле общей площадью 650 кв. метров с сауной и бассейном. Аренда жилья обходится знаменитостям в миллион рублей.