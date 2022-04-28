Гузеева матом отреагировала на сообщения о своем бегстве из России

Российская телеведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева эмоционально, в том числе с применением нецензурной лексики, ответила на слухи о своем якобы отъезде из страны в Болгарию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию ведущей. Гузеева назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами".
"Ну, вот написали недожурналюги такую вот [ерунду], и что? Они стали богаче? Или, может быть, счастливее?" - подчеркнула она.
По словам Гузеевой, подобным недобросовестным авторам, распространяющим слухи, она "шлет лучи проклятья".
"Ловите. Захлебнитесь. А моим дорогим подписчикам - счастья и добра", - отметила телеведущая.
Гузеева добавила, что на самом деле уехала в другую страну, но на время - для восстановления здоровья от последствий COVID-19. Ранее ведущая Роза Сябитова пообещала "надавать лещей" за плохие слова о Гузеевой.