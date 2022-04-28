Гузеева матом отреагировала на сообщения о своем бегстве из России

Российская телеведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева эмоционально, в том числе с применением нецензурной лексики, ответила на слухи о своем якобы отъезде из страны в Болгарию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию ведущей. Гузеева назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами".