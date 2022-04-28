У жениха экс-солистки «Тату» Лены Катиной случился рецидив рака

Дмитрий Спиридонов борется с раком щитовидной железы. 39-летний бизнесмен поделился переживаниями с подписчиками в своем телеграм-канале.
"Был утром в больнице, прекрасная новость - маркеров у меня больше нет. Ресницы и брови отрастают. Настроение с каждым днем лучше. Я так боялся флешбэка 2014 года, когда впервые с этим столкнулся. Я так переживал, что это вернется вновь. Вернулось. Но я победил. И еще раз убедился, человеческий мозг может все. И, естественно, современная медицина", - писал бизнесмен.
Звездная возлюбленная Дмитрия помогает ему справиться с недугом. Катина поддерживает своего избранника, окружая его заботой, вниманием и хорошим настроением.
По словам Спиридонова, отношения с Леной Катиной помогли ему иначе посмотреть на жизненные ценности. Он высоко ценит избранницу, ее семью и те чувства, которые есть между ними. Теперь для Дмитрия главное, чтобы его возлюбленная была рядом.