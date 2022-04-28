У жениха экс-солистки «Тату» Лены Катиной случился рецидив рака

"Был утром в больнице, прекрасная новость - маркеров у меня больше нет. Ресницы и брови отрастают. Настроение с каждым днем лучше. Я так боялся флешбэка 2014 года, когда впервые с этим столкнулся. Я так переживал, что это вернется вновь. Вернулось. Но я победил. И еще раз убедился, человеческий мозг может все. И, естественно, современная медицина", - писал бизнесмен.