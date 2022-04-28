"Мать убили на Черкизовском рынке". Актер Антон Шагин о том, как осиротел

Антона Шагина называют одним из самых талантливых артистов современного российского кинематографа, но его путь к успеху был далеко не прост. Мать актера убили, отца он не знал.

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Антон впервые вспомнил о трагедии в семье в новом интервью. Звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин впервые публично рассказал о личной трагедии, которую пережил будучи подростком.

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Актер рано потерял мать. Как и многие люди в те годы, мама Шагина активно занималась торговлей. Это помогало ей прокормить сына, но однажды уехав в столицу — назад она уже не вернулась.

«Я помню, как мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было на тот момент 32 года, а мне 14», — поделился Антон воспоминаниями во время Yotube-шоу Антона Красовского «Антонимы».

Отца Шагин не знал и никогда не видел, его воспитанием занимались дедушка с бабушкой. Жили они не очень просто — бабушка уже тогда была на инвалидности, ва деду зарплату порой платили макаронами. На дворе стояли 90-е и Антону с семьей, как и многим в стране, тогда приходилось приспосабливаться:

«Я пацаном бегал и собирал кости свиных туш, которые счищали на колбасном цехе… У меня из окна три завода были: молокозавод, хлебозавод и колбасный цех. И я — утром туда, днем туда, вечером туда. И вот с трех заводов, где хлебушек тетушка деформированный отдаст, где туши, вот эти кости в мешках притащишь домой, бабка в чане все это варит, смрад на всю квартиру, на весь подъезд страшный стоит, и она так мясцо это счищает с этих костей, и добавляет в картошку, в суп, в общем, выживали. Я помню все это!»

Конечно, назвать детство артиста счастливым едва ли можно, но тем не менее сам Антон смотрит на все довольно оптимистично. Актер нашел утешение и спасение в религии.

Сейчас Шагин — востребованный актер, на счету которого множество киноролей. Более того, Антон с 2009 года по настоящее время служит в труппе одного из лучших театров страны — Московского государственного театра «Ленком».