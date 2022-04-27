Супруга Погребняка ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми

Супруга бывшего игрока сборной России по футболу Павла Погребняка — Мария — в своем Telegram-канале ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми.
По мнению светской львицы, певица является «не вполне образованным человеком», поэтому воспринимать ее слова близко к сердцу не следует.
«На своем концерте в Лас-Вегасе королева мясного платья, вдруг, между песнями о любви, вспомнила, что еще не высказывалась на политическую тему и вдруг ляпнула: "России нужно было арестовать меня, когда у них была возможность. Как были тупыми, так и остались"», — напомнила о произошедшем Погребняк.
Она призвала россиян не обижаться на американскую поп-диву, объяснив ее слова и мнение невысокой степенью образованности.
«Не стоит принимать близко к сердцу слова певицы. Дело все в том, что, несмотря на популярность, она не вполне образованный человек, и все русские для нее — это воплощение Анны Андреевны, из гоголевского "Ревизора". Стефани — Леди Гага недолго училась в школе искусств при Нью-Йоркском университете и там сыграла жену городничего, любопытную, недалекую, но амбициозную женщину. Видимо, только этот образ, созданный Гоголем, ассоциируется у певицы со всеми русскими», — добавила Погребняк.
Также по ее мнению, Леди Гаге стоило бы попробоваться на главную роль продолжения фильма «Тупой и еще Тупее», в которую бы она «идеально вписалась».