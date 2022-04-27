Супруга Погребняка ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми

«Не стоит принимать близко к сердцу слова певицы. Дело все в том, что, несмотря на популярность, она не вполне образованный человек, и все русские для нее — это воплощение Анны Андреевны, из гоголевского "Ревизора". Стефани — Леди Гага недолго училась в школе искусств при Нью-Йоркском университете и там сыграла жену городничего, любопытную, недалекую, но амбициозную женщину. Видимо, только этот образ, созданный Гоголем, ассоциируется у певицы со всеми русскими», — добавила Погребняк.