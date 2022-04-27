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1 час назад

Супруга Погребняка ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми

Елена Прошина

Супруга бывшего игрока сборной России по футболу Павла Погребняка — Мария — в своем Telegram-канале ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми.

Супруга Погребняка ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми
Фото: globallookpressgloballookpress

По мнению светской львицы, певица является «не вполне образованным человеком», поэтому воспринимать ее слова близко к сердцу не следует.

«На своем концерте в Лас-Вегасе королева мясного платья, вдруг, между песнями о любви, вспомнила, что еще не высказывалась на политическую тему и вдруг ляпнула: "России нужно было арестовать меня, когда у них была возможность. Как были тупыми, так и остались"», — напомнила о произошедшем Погребняк.

Она призвала россиян не обижаться на американскую поп-диву, объяснив ее слова и мнение невысокой степенью образованности.

«Не стоит принимать близко к сердцу слова певицы. Дело все в том, что, несмотря на популярность, она не вполне образованный человек, и все русские для нее — это воплощение Анны Андреевны, из гоголевского "Ревизора". Стефани — Леди Гага недолго училась в школе искусств при Нью-Йоркском университете и там сыграла жену городничего, любопытную, недалекую, но амбициозную женщину. Видимо, только этот образ, созданный Гоголем, ассоциируется у певицы со всеми русскими», — добавила Погребняк.

Также по ее мнению, Леди Гаге стоило бы попробоваться на главную роль продолжения фильма «Тупой и еще Тупее», в которую бы она «идеально вписалась».

Шоу-бизнес,Павел Погребняк,Стефани Джерманотта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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