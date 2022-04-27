"Шлю лучики проклятья": Гузеева о новости про бегство из РФ

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко высказалась после появившейся в СМИ информации о том, что она якобы тайно уехала за границу «как Пугачева».

«Ну вот написали недожурналюги такую вот херь и что? Они стали богаче? Или может быть счастливее? Лично я этим пи***асам шлю лучики проклятья. Ловите. Захлебнитесь», - написала Гузеева в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Телеведущая объяснила подписчикам, что много трудилась и перенесла коронавирус в тяжелой форме, и теперь «пытается зализать» последствия болезни в Болгарии.

Напомним, Лариса Гузеева заболела коронавирусом после поездки в Крым в сентябре прошлого года. Артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке, где она провела больше трех недель. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками. После выписки телеведущая неоднократно жаловалась, что после коронавируса у нее «то одно, то другое».