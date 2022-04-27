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1 час назад

Гребенщиков нашел способ заработать в Великобритании

Елена Прошина

Певец Борис Гребенщиков, ранее пообещавший не выступать во время военной спецоперации на Украине, нашел способ заработать в Великобритании, он просто переименовал группу «Аквариум» в «БГ+». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Гребенщиков нашел способ заработать в Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сколько "это время" продлится — никто не знает. Но, чтобы не оставлять себя без концертов, на этот период начинает действовать временный акустический состав "БГ+"», — приводятся в материале слова Гребенщикова.

Он отметил, что серия выступлений группы по всему миру пройдет в конце мая с продолжением летом и осенью.

Напомним, что из-за начала военной спецоперации Россией на Украине Гребенщиков улетел в Лондон. А позже и вовсе сообщил в своей соцсети, что «по вполне понятным причинам отменил все концерты "Аквариума" до лучших времен».

Стоит отметить, «БГ+» уже выступала в рамках единственного концерта в честь 50-летия «Аквариума» в марте в Лондоне.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,
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