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1 час назад

Собчак предположила, что эмигрировавшие звезды вернутся домой

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Ксения Собчак предположила, что эмигрировавшие звезды вернутся домой

Собчак предположила, что эмигрировавшие звезды вернутся домой
Фото: globallookpressgloballookpress

Недавно стало известно о том, что певец Алишер Моргенштерн хочет вернуться на родину. Артист отмечает, что он любит Россию и хочет приехать «на дачу в Уфе». Однако молодого артиста останавливают проблемы с законом. Он боится преследования правоохранительных органов.

После этих слов телеведущая Ксения Собчак отметила, что совсем скоро появится тенденция возвращения звезд домой. Звезда и сама недавно прилетела в российскую столицу.

«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск – это разное. У кого-то закончились деньги. Люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации», - заявила в своем микроблоге артистка.

Также Ксения заявила, что многие столкнутся с такой проблемой, как отсутствие недвижимости на родине, поскольку продали ее перед отъездом.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Ксения Собчак,
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