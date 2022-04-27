Собчак предположила, что эмигрировавшие звезды вернутся домой

«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск – это разное. У кого-то закончились деньги. Люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации», - заявила в своем микроблоге артистка.