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1 час назад

Козловский подал в суд на стриминговый сервис

Елена Прошина

Актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на стриминговый сервис Start, требуя от платформы 128 миллионов рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Козловский подал в суд на стриминговый сервис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предметом иска стал сериал Козловского «Карамора», права на который режиссер передал стриминговому сервису за вознаграждение в размере 957,5 миллиона рублей. Данную сумму Start должна была постепенно выплачивать компании актера «ДК интертеймент» и фонду-инвестору «Кинопрайм», выступающему в суде третьим лицом. И поначалу сервис выполнял свои обязательства, однако в марте запланированного денежного отчисления в размере 125 миллионов рублей так и не произошло.

В итоге «ДК интертеймент» подал в суд на Start с требованием взыскать 128,1 миллиона рублей. Данная цифра объясняется договором, который предусматривает пени 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки — на момент подачи иска сумма неустойки составляла 3,1 миллиона рублей.

Козловский и в стриминговом сервисе выразили надежду на быстрое решение конфликта в досудебном порядке.

Напомним, что премьера сериала «Карамора» состоялась в январе 2022 года на видеосервисе Start.

Шоу-бизнес,Данила Козловский,
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