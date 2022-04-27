Актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на стриминговый сервис Start, требуя от платформы 128 миллионов рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предметом иска стал сериал Козловского «Карамора», права на который режиссер передал стриминговому сервису за вознаграждение в размере 957,5 миллиона рублей. Данную сумму Start должна была постепенно выплачивать компании актера «ДК интертеймент» и фонду-инвестору «Кинопрайм», выступающему в суде третьим лицом. И поначалу сервис выполнял свои обязательства, однако в марте запланированного денежного отчисления в размере 125 миллионов рублей так и не произошло.

В итоге «ДК интертеймент» подал в суд на Start с требованием взыскать 128,1 миллиона рублей. Данная цифра объясняется договором, который предусматривает пени 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки — на момент подачи иска сумма неустойки составляла 3,1 миллиона рублей.

Козловский и в стриминговом сервисе выразили надежду на быстрое решение конфликта в досудебном порядке.