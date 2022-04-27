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41 минуту назад

Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки

Елена Прошина

Певец Стас Пьеха рассказал, о здоровье его бабушки Эдиты Пьехи. Артист отметил прекрасное настроение родственницы, чего нельзя сказать о самочувствии артистки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец рассказал, что чаще всего он видится с мамой и сестрой. С бабушкой артист общается в основном по телефону, т.к. боится ее заразить. Эдита Станиславовна живет за городом и не общается с посторонними.

«Я буквально на днях с ней разговаривал, у нее было какое-то хорошее настроение, мне даже показалось оно оптимистичным. Она оценивала свою жизнь как вполне себе приемлемую и хорошую. Мне это понравилось. Что касается самочувствия, то нельзя сказать, что все хорошо, но в целом нормально», — поведал певец.

Стас рассказал о традиции 31 июля приезжать в гости к бабушке на ее день рождения. Певец надеется, что в этом году ему удастся приехать и лично поздравить Эдиту Станиславовну с 85-летием. Ведь в последние пару лет эту традицию пришлось прервать из-за коронавирусных ограничений.

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