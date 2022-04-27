Стас Пьеха рассказал о здоровье знаменитой бабушки

«Я буквально на днях с ней разговаривал, у нее было какое-то хорошее настроение, мне даже показалось оно оптимистичным. Она оценивала свою жизнь как вполне себе приемлемую и хорошую. Мне это понравилось. Что касается самочувствия, то нельзя сказать, что все хорошо, но в целом нормально», — поведал певец.