Меган Фокс призналась, что пила кровь своего возлюбленного

Американская актриса Меган Фокс призналась, что она вместе с ее возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) действительно выпили кровь друг друга после помолвки. Она подтвердила это в интервью журналу Glamour.

«Вы не подумайте, что мы какие-то сумасшедшие и пьем кровь друг друга бокалами. Мы выпили всего пару капель в ритуальных целях. Меня привлекает эзотерика. Я занимаюсь картами таро, астрологией, практикую медитации и метафизические практики. Провожу разные ритуалы в полнолуние и новолуние», — заявила 35-летняя кинозвезда.

В январе этого года стало известно, что Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. До этого пара рассказывала о своем первом свидании, а также заявляла о полных «экстаза и агонии» отношениях и о совместном употреблении наркотиков. Фокс призналась, что их отношения крайне эксцентричны и полны эйфорических взлетов и падений.