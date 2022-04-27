Арзамасова рассказала о своей первой книге

Актриса Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками успехами ее первой детской книги "Костик из Солнечного переулка".

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"У меня очень хорошая новость от издательства АСТ. "Костик из Солнечного переулка" нашел так много своих читателей, что тираж почти продан, осталось всего несколько книжек. Так что издательство будет печатать дополнительный тираж", - рассказала звезда "Папиных дочек".

Книгу с детскими рассказами Арзамасова анонсировала в 2021 году. Тогда в соцсетях артистка объяснила, что ограничение по возрасту будет 12+, но произведения будут интересны и взрослой аудитории.

В августе 2021 года Лиза Арзамасова впервые стала мамой. У нее родился сын от фигуриста Ильи Авербуха, за которого актриса вышла замуж в 2020 году.