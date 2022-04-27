Моргенштерн заявил о страхе возвращения в Россию

Рэпер Моргенштерн признался, что любит Россию и хотел бы вернуться на родину, однако не делает это из-за страха попасть в тюрьму, пишет «Слово и Дело». Так в своем Telegram-канале он ответил видеоблогеру Амирану Сардарову, который призвал исполнителя прилететь в страну.

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Ранее Сардаров обратился к Моргенштерну и попросил его прилететь в РФ, заявив, что его поклонники и коллеги нуждаются в нем. Однако рэпер заявил, что боится приезжать на родину.

«Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?», — признался артист.

Рэпер с иронией предложил сделать Сардарову «официальный документ, заверенный государством», что если вдруг по возвращению на него заведут уголовное дело, блогер сядет в тюрьму вместо него.

«К сожалению, юридически это невозможно», — добавил рэпер.

Напомним, что Алишер и Дилара сыграли свадьбу в Москве 31 августа 2021 года. После заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, рэпер вместе с супругой спешно покинул Москву. Рэпер улетел в Дубай, где приобрел недвижимость и остался жить.