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16 минут назад

Моргенштерн рассказал о страхе возвращения в Россию

Елена Прошина

Рэпер Моргенштерн признался, что любит Россию и хотел бы вернуться на родину, однако не делает это из-за страха попасть в тюрьму, пишет «Слово и Дело». Так в своем Telegram-канале он ответил видеоблогеру Амирану Сардарову, который призвал исполнителя прилететь в страну.

Моргенштерн заявил о страхе возвращения в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Сардаров обратился к Моргенштерну и попросил его прилететь в РФ, заявив, что его поклонники и коллеги нуждаются в нем. Однако рэпер заявил, что боится приезжать на родину.

«Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?», — признался артист.

Рэпер с иронией предложил сделать Сардарову «официальный документ, заверенный государством», что если вдруг по возвращению на него заведут уголовное дело, блогер сядет в тюрьму вместо него.

«К сожалению, юридически это невозможно», — добавил рэпер.

«Знаете, о чем мечтает Моргенштерн, у которого есть все?»

Напомним, что Алишер и Дилара сыграли свадьбу в Москве 31 августа 2021 года. После заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, рэпер вместе с супругой спешно покинул Москву. Рэпер улетел в Дубай, где приобрел недвижимость и остался жить.

Накануне стало известно, что Дилара и Алишер расстались. В видео на своем YouTube-канале она пояснила, что причиной разрыва стало то, что они не сошлись характерами, а позднее при общении с фанатами заявила, что рэпер страдает от алкоголизма.

Шоу-бизнес,Амиран Сардаров,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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