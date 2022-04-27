Моргенштерн заявил о страхе возвращения в Россию

Рэпер Моргенштерн признался, что любит Россию и хотел бы вернуться на родину, однако не делает это из-за страха попасть в тюрьму, пишет «Слово и Дело». Так в своем Telegram-канале он ответил видеоблогеру Амирану Сардарову, который призвал исполнителя прилететь в страну.
Ранее Сардаров обратился к Моргенштерну и попросил его прилететь в РФ, заявив, что его поклонники и коллеги нуждаются в нем. Однако рэпер заявил, что боится приезжать на родину.
«Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?», — признался артист.
Рэпер с иронией предложил сделать Сардарову «официальный документ, заверенный государством», что если вдруг по возвращению на него заведут уголовное дело, блогер сядет в тюрьму вместо него.
«К сожалению, юридически это невозможно», — добавил рэпер.
Напомним, что Алишер и Дилара сыграли свадьбу в Москве 31 августа 2021 года. После заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, рэпер вместе с супругой спешно покинул Москву. Рэпер улетел в Дубай, где приобрел недвижимость и остался жить.
Накануне стало известно, что Дилара и Алишер расстались. В видео на своем YouTube-канале она пояснила, что причиной разрыва стало то, что они не сошлись характерами, а позднее при общении с фанатами заявила, что рэпер страдает от алкоголизма.