Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России

Блогер Настя Ивлеева высказалась по поводу отъезда из России на фоне ситуации на Украине и заявила, что никуда уезжать не планирует. В своем Telegram-канале она процитировала строчки из трека рэпера Гуфа.
«Нет, не хочу! Я обожаю Россию, очень люблю людей, не важно, провинциалов или москвичей», — написала она.
Ивлеева также отметила, что с марта ведет здоровый образ жизни и полностью отказалась от употребления запрещенных веществ.
Отметим, что ранее Ивлеева подверглась нападкам критиков за то, что с началом спецоперации РФ на Украине продолжила вести блог в прежнем ключе, не акцентируя внимание на политике. Однако Настя уверена, что ее оптимизм может зарядить хорошим настроением окружающих, поэтому менять стратегию она не намерена.