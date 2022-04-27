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27 минут назад

Ивлеева высказалась об отъезде из России

Елена Прошина

Блогер Настя Ивлеева высказалась по поводу отъезда из России на фоне ситуации на Украине и заявила, что никуда уезжать не планирует. В своем Telegram-канале она процитировала строчки из трека рэпера Гуфа.

Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, не хочу! Я обожаю Россию, очень люблю людей, не важно, провинциалов или москвичей», — написала она.

Ивлеева также отметила, что с марта ведет здоровый образ жизни и полностью отказалась от употребления запрещенных веществ.

Отметим, что ранее Ивлеева подверглась нападкам критиков за то, что с началом спецоперации РФ на Украине продолжила вести блог в прежнем ключе, не акцентируя внимание на политике. Однако Настя уверена, что ее оптимизм может зарядить хорошим настроением окружающих, поэтому менять стратегию она не намерена.

Шоу-бизнес,Гуф,
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