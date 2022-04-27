Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России

Блогер Настя Ивлеева высказалась по поводу отъезда из России на фоне ситуации на Украине и заявила, что никуда уезжать не планирует. В своем Telegram-канале она процитировала строчки из трека рэпера Гуфа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Нет, не хочу! Я обожаю Россию, очень люблю людей, не важно, провинциалов или москвичей», — написала она.

Ивлеева также отметила, что с марта ведет здоровый образ жизни и полностью отказалась от употребления запрещенных веществ.