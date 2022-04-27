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1 час назад

Киркоров устроил сюрприз тяжелобольному Юдашкину

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров лично пришел домой к кутюрье Валентину Юдашкину, чтобы пригласить его на свой юбилей. Как сообщает Teleprogramma.pro, поп-исполнитель вместе с приглашением вручил модельеру и его жене Марине необычный подарок в виде дизайнерской шкатулки.

Киркоров устроил сюрприз тяжелобольному Юдашкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внутри коробки оказался медальон и несколько открыток с изображением Киркорова, на которых была указана информация о месте проведения дня рождения.

«Ну что, допрыгался! 55 лет, Валя, бывает раз в жизни! Поэтому живем и радуемся, получаем удовольствие. Потому что праздник никто не отменял», — заявил певец.

Больной раком Юдашкин впервые за долгое время появился без головного убора

Киркоров также напомнил, что уже несколько лет он завершает свои шоу выходом на сцену в золотом плаще, который когда то сделал Юдашкин. Артист отметил, что и его юбилей не станет исключением.

«Жди нас, мы обязательно придем и будем радоваться с тобой!» — ответила на приглашение супруга кутюрье.

Напомним, что Юдашкин последние годы редко посещает публичные мероприятия. Несколько лет кутюрье борется с онкологическим заболеванием, из-за чего сильно похудел и лишился части волос. С помощью лечения и поддержки семьи ему удалось добиться ремиссии.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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