Виторган ответил Михалкову на обвинение в эмиграции

Актер и кинорежиссер Никита Михалков в своем новом выпуске шоу решил порассуждать о патриотизме и раскритиковал знаменитостей, которые покинули страну.
«По-моему, высшая свобода — когда не нужно выбирать, когда ты сделал свой выбор. Сегодня время, когда нужно его делать. Ну а настоящим патриотам я хочу дать послушать эту песню».
После этого артист включил композицию под названием «Не живи с нелюбимой страной». Под песню появлялись фотографии звезд, уехавших из России. Среди них оказались певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин, модельер Александр Васильев, актриса Чулпан Хаматова и другие. Также там оказался актер Эммануил Виторган. Звезду обвинили в эмиграции. Ранее появилась информация о том, что он вместе с женой и дочерями улетел в Латвию. Сегодня Виторган записал видеообращение по этому поводу.
«Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться», — заявил актер.
Эммануил признался, что возращение домой было для них настоящим испытанием.
«Так как воздушное сообщение было закрыто, и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы. Но после того, как по федеральному каналу в передаче „Бесогон“ с многочисленными повторами, был показан сюжет, в котором содержалась недостоверная и лживая информация обо мне, я понял, что молчать не должен», — отметил мужчина.
Виторган требует опровержение информации о том, что он эмигрировал.
«Никто не предполагал, что на следующий день после нашего отъезда начнется спецоперация, а мы станем заложниками домыслов и слухов. Информация, подаваемая в любых передачах, должна тщательно проверяться перед выходом в эфир! В этом и заключается добросовестность и квалификация редакторов и иных людей, инициирующих любую программу и контент на телевидении», — заключил артист.