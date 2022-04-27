Виторган ответил Михалкову на обвинение в эмиграции

«Так как воздушное сообщение было закрыто, и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы. Но после того, как по федеральному каналу в передаче „Бесогон“ с многочисленными повторами, был показан сюжет, в котором содержалась недостоверная и лживая информация обо мне, я понял, что молчать не должен», — отметил мужчина.