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1 час назад

Сбежала?! Ларису Гузееву заметили в Болгарии: «Хорошо устроилась, живет в элитном ЖК с бассейнами»

Popcake.tvиещё 3

После начала спецоперации на территории Украины звезды российского шоу-бизнеса предпочитают уезжать на отдых со своей семьей за рубеж. Так, поправить здоровье решила Примадонна, поэтому остановила свой выбор на Израиле с чудодейственной медициной. На днях стало известно, что список «уехавших» также пополнила Лариса Гузеева. Напомним, в прошлом году звезда перенесла коронавирус. Лариса Андреевна долго восстанавливалась, прежде чем вернуться к работе.

Стало известно местонахождение Гузеевой
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Телеведущую засняли в одном из магазинов в Болгарии. Что удивительно, обычно ведущая «Давай поженимся» откровенничает с поклонниками в соцсетях и делится различными видеороликами. На этот раз артистка решила всё сделать, что называется, втихую. Вероятно, не захотела привлекать к себе внимание, поскольку каждый отъезд знаменитостей за рубеж сейчас достаточно остро воспринимается общественностью.

Известно, что Гузеева проживает в элитном ЖК «Эмеральд Бич Ризорт СПА», который находится недалеко от аэропорта города Бургас. Актриса несколько лет назад приобрела там квартиру, стоимость которой эксперты оценивают в 220 тысяч евро. При переводе по нынешнему курсу — это около 18 миллионов рублей. Инфраструктура здесь достаточно развита: бассейны, фитнес-залы, кафе, кофейни, бары и так далее. Все, что любят наши звезды, когда улетают на отдых. К слову, соседями Гузеевой стали Лера Кудрявцева и Надежда Бабкина. У них тоже куплены апартаменты в этом ЖК. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Лариса Гузеева,Лера Кудрявцева,
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