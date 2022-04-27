Стало известно местонахождение Гузеевой

После начала спецоперации на территории Украины звезды российского шоу-бизнеса предпочитают уезжать на отдых со своей семьей за рубеж. Так, поправить здоровье решила Примадонна, поэтому остановила свой выбор на Израиле с чудодейственной медициной. На днях стало известно, что список «уехавших» также пополнила Лариса Гузеева. Напомним, в прошлом году звезда перенесла коронавирус. Лариса Андреевна долго восстанавливалась, прежде чем вернуться к работе.

Телеведущую засняли в одном из магазинов в Болгарии. Что удивительно, обычно ведущая «Давай поженимся» откровенничает с поклонниками в соцсетях и делится различными видеороликами. На этот раз артистка решила всё сделать, что называется, втихую. Вероятно, не захотела привлекать к себе внимание, поскольку каждый отъезд знаменитостей за рубеж сейчас достаточно остро воспринимается общественностью.