Симоньян публично "прошлась" по Галкину

«И ты человек такой, лживый-перелживый, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!» — жестко прошлась девушка по коллеге из шоу-бизнеса, предупредив других знаменитостей, что она не станет молчать.