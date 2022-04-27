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56 минут назад

Симоньян прошлась по Галкину после его жестких высказываний об РФ: «Галкин поливает помоями страну, не имея представления, что такое родина»

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Журналистка Маргарита Симоньян стала одной из тех знаменитостей, которые публично прошлись по Максиму Галкину за его слова о родине и за то, что он не испытывает и малейшей вины из-за своего отъезда.

Симоньян публично "прошлась" по Галкину
Фото: ТАССТАСС

«Я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию», — начала она свою речь.

42-летняя Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия» не постеснялась и озвучила все свои мысли, отметив даже ориентацию Галкина, которая, по ее словам, без всяких сомнений нетрадиционна.

Симоньян продолжила откровенничать, пообещав российской публике, что выведет на чистую воду не только Максима, но и всех остальных селебрити, которые ведут себя подобным образом и не чувствуют никакой ответственности перед своей родиной.

«И ты человек такой, лживый-перелживый, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!» — жестко прошлась девушка по коллеге из шоу-бизнеса, предупредив других знаменитостей, что она не станет молчать.

Шоу-бизнес,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,
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