Симоньян публично "прошлась" по Галкину

Журналистка Маргарита Симоньян стала одной из тех знаменитостей, которые публично прошлись по Максиму Галкину за его слова о родине и за то, что он не испытывает и малейшей вины из-за своего отъезда.
«Я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию», — начала она свою речь.
42-летняя Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия» не постеснялась и озвучила все свои мысли, отметив даже ориентацию Галкина, которая, по ее словам, без всяких сомнений нетрадиционна.
Симоньян продолжила откровенничать, пообещав российской публике, что выведет на чистую воду не только Максима, но и всех остальных селебрити, которые ведут себя подобным образом и не чувствуют никакой ответственности перед своей родиной.
«И ты человек такой, лживый-перелживый, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!» — жестко прошлась девушка по коллеге из шоу-бизнеса, предупредив других знаменитостей, что она не станет молчать.