Лазарев со слезами на глазах обратился к российским поклонникам

Певец Сергей Лазарев завершил свой большой тур по городам России выступлениями в Самаре и Саратове. По итогам последнего концерта он растроганный до слез поблагодарил поклонников за поддержку. Запись момента он также опубликовал у себя в Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

«Саратов, Самара! Это было невероятно красивое завершение тура. 155 городов! 155 шоу! Аншлаги и сотни тысяч зрителей! И незабываемые эмоции! Спасибо за любовь, за преданность, за поддержку! Даже в самые сложные моменты в жизни. Все ради вас и для вас, мой любимый зритель! Я вас люблю!» — написал Лазарев.

В ближайшее время певец представит зрителям новую программу. Она планировалась еще на март, но оба шоу в Москве и Санкт-Петербурге отменили.