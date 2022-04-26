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9 минут назад

Лазарев со слезами на глазах обратился к российским поклонникам

Елена Прошина

Певец Сергей Лазарев завершил свой большой тур по городам России выступлениями в Самаре и Саратове. По итогам последнего концерта он растроганный до слез поблагодарил поклонников за поддержку. Запись момента он также опубликовал у себя в Telegram-канале.

Лазарев со слезами на глазах обратился к российским поклонникам
Фото: ТАССТАСС

«Саратов, Самара! Это было невероятно красивое завершение тура. 155 городов! 155 шоу! Аншлаги и сотни тысяч зрителей! И незабываемые эмоции! Спасибо за любовь, за преданность, за поддержку! Даже в самые сложные моменты в жизни. Все ради вас и для вас, мой любимый зритель! Я вас люблю!» — написал Лазарев.

В ближайшее время певец представит зрителям новую программу. Она планировалась еще на март, но оба шоу в Москве и Санкт-Петербурге отменили.

Ранее Лазарев стал участником скандала из-за слухов о его планах покинуть России. Но певец опроверг эту информацию и заявил, что любит свою страну и считает себя патриотом.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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