Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России

Блогер Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что не хочет покидать Россию. Свою любовь к стране она описала, процитировав рэпера Гуфа.

"Нет, не хочу! Я обожаю Россию, очень люблю людей, не важно, провинциалов или москвичей", - написала Ивлеева.

Подписчики также поинтересовались, употребляет ли Ивлеева запрещенные вещества. Блогер заявила, что не принимает наркотики, и призвала фанатов также не делать этого.

По словам Ивлеевой, она с марта соблюдает спортивный режим.

"Раньше я каждый вечерок шаманила с винишком, сейчас мне достаточно пары бокалов в неделю", - резюмировала она.