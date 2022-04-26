Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России

Блогер Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что не хочет покидать Россию. Свою любовь к стране она описала, процитировав рэпера Гуфа.
"Нет, не хочу! Я обожаю Россию, очень люблю людей, не важно, провинциалов или москвичей", - написала Ивлеева.
Подписчики также поинтересовались, употребляет ли Ивлеева запрещенные вещества. Блогер заявила, что не принимает наркотики, и призвала фанатов также не делать этого.
По словам Ивлеевой, она с марта соблюдает спортивный режим.
"Раньше я каждый вечерок шаманила с винишком, сейчас мне достаточно пары бокалов в неделю", - резюмировала она.
Ранее Ивлеева показала снимки из нового фотосета Playboy.