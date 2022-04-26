Дайнеко высказалась о том, кто скрывается под маской Анубиса

Певица Виктория Дайнеко устала слышать и отрицать, что под маской Анубиса на шоу «Маска» скрывается не она. Ей настолько надоели данные предположения, что она, не выдержав, даже решила еще раз прояснит ситуацию в соцсетях. Слова Дайнеко приводит StarHit.

«Меня уже бесит то, что меня называют Анубисом из шоу "Маска". Вчера даже Киркоров сказал, как думает, что это я. Это не я!», — написала певица.

В предыдущем сезоне «Маски» в номинацию попали Мухомор и Анубис. В итоге члены жюри единогласно решили разоблачить гриб, поскольку были уверены, что под маской скрывался народный артист России Евгений Дятлов и угадали. А вот насчет Анубиса четкого мнения у судей до сих пор нет, одни предполагают, что за костюмом скрывается Анита Цой или Манижа, но больше всего жюри склоняются к варианту, что это Виктория Дайнеко.