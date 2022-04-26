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39 минут назад

Дайнеко резко ответила на предположения, что она скрывается под маской Анубиса на шоу «Маска»

Елена Прошина

Певица Виктория Дайнеко устала слышать и отрицать, что под маской Анубиса на шоу «Маска» скрывается не она. Ей настолько надоели данные предположения, что она, не выдержав, даже решила еще раз прояснит ситуацию в соцсетях. Слова Дайнеко приводит StarHit.

Дайнеко высказалась о том, кто скрывается под маской Анубиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня уже бесит то, что меня называют Анубисом из шоу "Маска". Вчера даже Киркоров сказал, как думает, что это я. Это не я!», — написала певица.

В предыдущем сезоне «Маски» в номинацию попали Мухомор и Анубис. В итоге члены жюри единогласно решили разоблачить гриб, поскольку были уверены, что под маской скрывался народный артист России Евгений Дятлов и угадали. А вот насчет Анубиса четкого мнения у судей до сих пор нет, одни предполагают, что за костюмом скрывается Анита Цой или Манижа, но больше всего жюри склоняются к варианту, что это Виктория Дайнеко.

Отметим, что грядущие выпуски шоу станут последними. Победитель третьего сезона станет известен 1 мая. На данный момент за звание лучшего борются Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. В шоу уже разоблачили Романа Костомарова, Альбину Джанабаеву, Нонну Гришаеву, Наваи Бакирова (Navai), Наталью Подольскую, Мари Краймбрери, Руслана Алехно, Ирину Понаровскую, Никиту Преснякова и Евгения Дятлова.

Шоу-бизнес,Руслан Алехно,Евгений Дятлов,Ирина Понаровская,Роман Костомаров,Виктория Дайнеко,Никита Пресняков,Анита Цой,Нонна Гришаева,Наталья Подольская,Альбина Джанабаева,
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