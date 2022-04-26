Дилара рассказала о причинах проблем Моргенштерна

«Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого. Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — заявила Зинатуллина.