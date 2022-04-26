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13 минут назад

Зинатуллина заявила, что все проблемы у Моргенштерна начались после переезда из России

Елена Прошина

Дилара Зинатуллина рассказала своим фанатам о причинах выходок рэпера Алишера Моргенштерна.

Дилара рассказала о причинах проблем Моргенштерна
Фото: агн москваагн москва

По ее словам, все проблемы в жизни музыканта вызвал переезд из России, передает StarHit.

«Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого. Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — заявила Зинатуллина.

Напомним, что пара покинула Россию и улетела в Дубай в ноябре 2021 года после обвинений рэпера в пропаганде наркотиков. А в начале апреля Моргенштерн, спустя лишь семь месяцев после свадьбы, объявил о расставании с Диларой. Причиной разрыва стала измена со стороны рэпера, в которой он признался публично.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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