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1 час назад

Бледанс о приостановленных программах на ТВ: «Не буду жалеть ни о ком»

Елена Прошина

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс поностальгировала о закрытых популярных программах на ТВ.

Эвелина Бледанс: «Не буду жалеть ни о ком»
Фото: ТАССТАСС

В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что «не будет ни о ком жалеть», но скучает по шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3.

«Не буду жалеть ни о ком. Буду жалеть о себе. Мне очень жаль наше шоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3. Я буквально сейчас переписывалась с продюсерам. Поздравляла их. Длинный был проект. Порядка 150 программ. Я в нем начала сниматься, когда сыну Семочке был год. И когда начались съемки, он со мной ездил. И я кормила его грудью. Бывало в какой-то момент продюсер, когда у меня грудь наливалась молоком, говорил: "Стоп, Эвелина идет кормить молочком!"» — поделилась Бледанс.

По ее словам, многие гости в такие моменты просто ждали пока она закончит кормление и никто из них никогда не выражал недовольства по этому поводу. Говоря о «Маски-шоу», Бленданс призналась, что считает программу большой, но уже давней историей и не испытывает по ее закрытию никаких чувств.

Также актриса рассказала, что сейчас летит в Челябинск на спектакль, гастроли.

Шоу-бизнес,Эвелина Бледанс,
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