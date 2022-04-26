Эвелина Бледанс: «Не буду жалеть ни о ком»

«Не буду жалеть ни о ком. Буду жалеть о себе. Мне очень жаль наше шоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3. Я буквально сейчас переписывалась с продюсерам. Поздравляла их. Длинный был проект. Порядка 150 программ. Я в нем начала сниматься, когда сыну Семочке был год. И когда начались съемки, он со мной ездил. И я кормила его грудью. Бывало в какой-то момент продюсер, когда у меня грудь наливалась молоком, говорил: "Стоп, Эвелина идет кормить молочком!"» — поделилась Бледанс.