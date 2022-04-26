«Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», — заверила Пьер-Мари.

По ее словам, супруг Заворотнюк, а также ее дочь и близкие родственники всячески поддерживают актрису и держат в «сакральности» состояние ее здоровья. Певица убеждена, что в лечении актрисы применяются все «возможные и известные» виды терапии.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.