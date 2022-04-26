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1 час назад

Бровина поделилась фотографией поцелуя с Милохиным

Елена Прошина

Актриса Луиза Габриэла Бровина, сыгравшая маленькую Надю Авдееву в «Закрытой школы», опубликовала в своей социальной сети черновой фрагмент эпизода из сериала «Классная Катя».

Бровина поделилась фотографией поцелуя с Милохиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадре запечатлен момент ее поцелуя с тиктокером Даней Милохиным, передает Teleprogramma.pro.

Они оба снимаются в новом сериале о школе, который выйдет на «СТС». В основном съемки проходят в подмосковном Ногинске. Милохину досталась роль самого популярного старшеклассника в учебном заведении Александра Петрова, а Бровиной — его одноклассницы, с которой у него завязываются отношения.

На фотографию, которой поделилась актриса, попал момент ее поцелуя с тиктокером в раздевалке. Тогда же в кадре появляется девушка школьника Петровой, которой он изменяет с героиней Бровиной.

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