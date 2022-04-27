Мадонна рассталась с молодым бойфрендом

О разрыве сообщают западные таблоиды, а сама певица только подогревает слухи.
63-летняя Мадонна рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к певице.
Отмечается, что причиной для разрыва стал плотный график Мадонны.
К слову, сама Мадонна косвенно подтвердила уход от Ахламалика Уильямса в социальных сетях. Мало того, что певица удалила из профиля все фотографии с молодым бойфрендом, она также опубликовала пост со следующим словами:
«Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти».