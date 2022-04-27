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54 минуты назад

Мадонна рассталась с молодым бойфрендом после трех лет отношений

WMJ.ruиещё 4

О разрыве сообщают западные таблоиды, а сама певица только подогревает слухи.

Мадонна рассталась с молодым бойфрендом
Фото: Getty ImagesGetty Images

63-летняя Мадонна рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к певице.

Отмечается, что причиной для разрыва стал плотный график Мадонны.

К слову, сама Мадонна косвенно подтвердила уход от Ахламалика Уильямса в социальных сетях. Мало того, что певица удалила из профиля все фотографии с молодым бойфрендом, она также опубликовала пост со следующим словами:

«Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти».

Шоу-бизнес,Мадонна,
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