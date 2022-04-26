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26 минут назад

Киркоров пожалел своих эстонских фанатов

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров сообщил, что не будет обжаловать пятилетний запрет на въезд в Эстонию. Об этом пишет РИА Новости.

Киркоров пожалел своих эстонских фанатов
Фото: ТАССТАСС

Киркоров признался, что ему жаль своих эстонских поклонников, но запрет обжаловать не намерен, т.к. не хочет напрашиваться.

«Обжаловать по Эстонии не буду. Я никогда не пою назло. Захотят, позовут — приеду, сам напрашиваться не буду. Жалко моих поклонников в Эстонии», — сказал исполнитель.

25 апреля стало известно, что власти Эстонии запретили Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезжать в страну в течение пяти лет. Для певца запрет действует с 22 апреля. В связи с этим, концерт Киркорова, который должен был состояться в Таллине 27 мая, отменен. Такие меры были приняты из-за поддержки артистов спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Филипп Киркоров,
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