Киркоров пожалел своих эстонских фанатов

Певец Филипп Киркоров сообщил, что не будет обжаловать пятилетний запрет на въезд в Эстонию . Об этом пишет РИА Новости.

Киркоров признался, что ему жаль своих эстонских поклонников, но запрет обжаловать не намерен, т.к. не хочет напрашиваться.

«Обжаловать по Эстонии не буду. Я никогда не пою назло. Захотят, позовут — приеду, сам напрашиваться не буду. Жалко моих поклонников в Эстонии», — сказал исполнитель.

25 апреля стало известно, что власти Эстонии запретили Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезжать в страну в течение пяти лет. Для певца запрет действует с 22 апреля. В связи с этим, концерт Киркорова, который должен был состояться в Таллине 27 мая, отменен. Такие меры были приняты из-за поддержки артистов спецоперации на Украине.