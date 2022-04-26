Архип Глушко поругался с возлюбленной прямо в театре

Пользователи Сети недовольны внешним видом молодого человека.

Фото: globallookpress globallookpress

20-летний сын танцора Сергея Глушко и певицы Наташи Королевой Архип Глушко пришел на спектакль в один из московских театров. Вместе с ним была его возлюбленная Мелисса Волынкина. Молодые люди решили посмотреть выступление с участием Сергея.

Знаменитости ранее не были замечены в каких-либо разборках, однако сейчас Архип и Мелисса из-за чего-то поругались прямо в театре. Журналист портала «Экспресс газета» увидел, как сын Королевой попытался успокоить свою девушку, однако она демонстративно вырывалась из его рук, отталкивая Глушко-младшего локтем. Очевидцы были удивлены поведением пары.

«Нет слов», «И это прямо в театре», «Как некультурно», — написали пользователи в Сети.