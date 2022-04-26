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54 минуты назад

Россияне заподозрили балерину Волочкову в непрофессионализме

Мослента

Новое видео известной российской балерины Анастасии Волочковой заставило россиян засомневаться в ее профессионализме. Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Россияне заподозрили балерину Волочкову в непрофессионализме
Фото: globallookpressgloballookpress

На кадрах, вызвавших такое подозрение, артистка показывает часть репетиции благотворительного выступления, которое Волочкова представит на сцене Дома культуры в подмосковном Красногорске. В красных брюках, черной блузке и с веером в руках она демонстрирует хореографические элементы.

Пользователи сети отметили, что танец Волочковой мало похож на настоящий балет. Они сравнили его с матросским танцем

«Яблочко». «Хорошо, что балерина Мая Плисецкая это не видит», «Тяжело, Анастасия. Это не ваше. Вот шпагат — ваше», «Правда! Без звука это танец морячков "Яблочко"», — прокомментировали юзеры.

Ранее Волочкова объяснила феномен своего успеха. Она подчеркнула, что для публичного человека очень важно быть искренним.

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