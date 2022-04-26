Полуобнаженная Собчак выложила видео из своей квартиры в Петербурге

«Но как ни странно, здесь кроме как ощущения любви, тепла, ничего не возникает. Вообще с Питером столько всего связано, что это на тебя здесь прямо все обрушивается. В этом смысле в Москве, конечно, легче, в Москве — это твоя новая, уже взрослая жизнь, ты ее строишь, как считаешь нужным, а в Питере столько воспоминаний», — поделилась Ксения.