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1 час назад

Полуобнаженная Собчак выложила видео из своей квартиры в Петербурге

Елена Прошина

Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале видео из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Журналистка призналась, что в этом месте всегда испытывает ностальгию.

Полуобнаженная Собчак выложила видео из своей квартиры в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ролик полуобнаженная Собчак записала лежа в постели. Журналистка показала подписчикам «бабушкин питерский ремонт» — комнату, декорированную в классическом стиле.

«Но как ни странно, здесь кроме как ощущения любви, тепла, ничего не возникает. Вообще с Питером столько всего связано, что это на тебя здесь прямо все обрушивается. В этом смысле в Москве, конечно, легче, в Москве — это твоя новая, уже взрослая жизнь, ты ее строишь, как считаешь нужным, а в Питере столько воспоминаний», — поделилась Ксения.

Ранее появилась информация о покупке Собчак апартаментов в ОАЭ. Стоимость недвижимости в 120 кв. м оценивается в 60 млн рублей. Квартира с двумя спальнями находится в премиальном жилом комплексе в центре Дубая, откуда открывается вид на башню Бурдж-Халифа, оперу, парк и фонтаны.

Сама Собчак эту информацию подтвердила, однако уточнила, что жить там не собирается. Квартира, по ее словам, куплена для инвестиций. Журналистка призналась, что около 30% своих активов инвестировала в недвижимость. По ее мнению, это позволит ей сохранить часть капитала во время инфляции.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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