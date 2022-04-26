Полуобнаженная Собчак опубликовала видео из квартиры в Петербурге

«Ну что, ребятки, я в Питере. Каждый раз, когда приезжаю в свою старую квартиру, в которой прожила много-много лет, каждый раз ностальгия. Вот этот весь бабушкин ремонт, понимаете, питерский. Понятно, почему я не люблю классический интерьер», – рассказала Собчак.