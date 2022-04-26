Михаил Галустян сменил имидж. Российский актер сбрил бороду и усы и записал видео, в котором он предстал помолодевшим на 10 лет. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.
«Вот так побреюсь — сразу минус 10 лет», – прокомментировал изменения во внешности артист.
Поклонники Галустяна положительно отнеслись к смене его образа.
«Прям так непривычно! Но действительно прям моложе»; «Ну прям совсем как мальчик»; «Красавчик! Мой земляк!» – подписали фанаты.
Ранее сообщалось, что коллега Галустяна по съемкам шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова примерила на себя образ жгучей брюнетки.