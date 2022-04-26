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1 час назад

Избавившийся от усов и бороды Галустян записал видео

Александр Кузьмин

Михаил Галустян сменил имидж. Российский актер сбрил бороду и усы и записал видео, в котором он предстал помолодевшим на 10 лет. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

«Вот так побреюсь — сразу минус 10 лет», – прокомментировал изменения во внешности артист.

Поклонники Галустяна положительно отнеслись к смене его образа.

«Прям так непривычно! Но действительно прям моложе»; «Ну прям совсем как мальчик»; «Красавчик! Мой земляк!» – подписали фанаты.

Ранее сообщалось, что коллега Галустяна по съемкам шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова примерила на себя образ жгучей брюнетки.

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