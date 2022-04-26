"Навоевался": Макс Барских прямиком с учений отправляется на концерт в Лас-Вегас

Макс Барских оказался в числе тех граждан Украины, которые осуждают Россию за спецоперацию на территории родной страны. Некогда любимый русскими поклонниками артист начал их оскорблять, унижать, распространять фейковую информацию, из-за чего получил запрет на въезд в РФ в ближайшие 50 лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но исполнитель не расстраивается, и даже высмеивает действия против его персоны. Еще до попадания в список, он отменил все свои концерты, но деньги людям не вернул, сообщив, что передаст их на благотворительность для украинских солдат. А недавно заявил, что и сам готов встать на защиту Родины и отважно защищать честь страны.

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Артист отправился на подготовительные учения и даже гордо сфотографировался с оружием в руках. Но, похоже, что на этом его «патриотизм» закончился. Дело в том, что уже 13 мая у артиста запланировано выступление за границей – журналисты случайно заметили имя певца на американской афише «Billboard MusicCon». Это мероприятие, посвященное престижной премии в сфере музыки, которая вручается изданием Billboard. Участие артиста подтверждено, домыслов нет.

Сам Макс Барских об этом не распространяется. Но люди уверены, что Лас-Вегас, где артист, к слову, проживал некоторое время, станет финальной точкой его эмиграции с Украины. Тем более, что карьеру придется продолжать за границей, раз проводить концерты в России больше возможности не будет.

«Сериал #фронтоваяжена был увлекательным, но очень коротким», «Украина может спать спокойно! Вот это слава. Вот это герои», «Навоевался вояка. Главное, очень симпатично с оружием попозировал», «Ну то что он "вояка" от Бога и так было понятно изначально. Возникает другой вопрос, а на каком основании его выпустят из страны, если в Украине всеобщая мобилизация и мужчин призывного возраста не выпускают?», «И петь он будет свои песни на великом русском языке, цэ зрада я щитаю», - реагируют на данную информацию пользователи в Сети.