В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

"Навоевался": Макс Барских прямиком с учений отправляется на концерт в Лас-Вегас

Клео.Ру

Макс Барских оказался в числе тех граждан Украины, которые осуждают Россию за спецоперацию на территории родной страны. Некогда любимый русскими поклонниками артист начал их оскорблять, унижать, распространять фейковую информацию, из-за чего получил запрет на въезд в РФ в ближайшие 50 лет.

"Навоевался": Макс Барских прямиком с учений отправляется на концерт в Лас-Вегас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но исполнитель не расстраивается, и даже высмеивает действия против его персоны. Еще до попадания в список, он отменил все свои концерты, но деньги людям не вернул, сообщив, что передаст их на благотворительность для украинских солдат. А недавно заявил, что и сам готов встать на защиту Родины и отважно защищать честь страны.

Видео дня

Артист отправился на подготовительные учения и даже гордо сфотографировался с оружием в руках. Но, похоже, что на этом его «патриотизм» закончился. Дело в том, что уже 13 мая у артиста запланировано выступление за границей – журналисты случайно заметили имя певца на американской афише «Billboard MusicCon». Это мероприятие, посвященное престижной премии в сфере музыки, которая вручается изданием Billboard. Участие артиста подтверждено, домыслов нет.

Сам Макс Барских об этом не распространяется. Но люди уверены, что Лас-Вегас, где артист, к слову, проживал некоторое время, станет финальной точкой его эмиграции с Украины. Тем более, что карьеру придется продолжать за границей, раз проводить концерты в России больше возможности не будет.

«Сериал #фронтоваяжена был увлекательным, но очень коротким», «Украина может спать спокойно! Вот это слава. Вот это герои», «Навоевался вояка. Главное, очень симпатично с оружием попозировал», «Ну то что он "вояка" от Бога и так было понятно изначально. Возникает другой вопрос, а на каком основании его выпустят из страны, если в Украине всеобщая мобилизация и мужчин призывного возраста не выпускают?», «И петь он будет свои песни на великом русском языке, цэ зрада я щитаю», - реагируют на данную информацию пользователи в Сети.

Напомним, что Макс Барских (к слову, возможно, певец сменит псевдоним, под которым более известен именно на территории РФ) негативно высказывается в адрес России. Он выбросил все награды, которые заработал на премиях, и официально заявил, что больше ни ногой не ступит на территорию нашей страны. Впрочем, ближайшие 50 лет ему сделать это и так не удастся.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители