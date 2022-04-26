«Интересный вопрос по поводу того, были у меня какие-то страхи насчет семейной жизни и замужества. Я не могу сказать, что прям какие-то страхи, но в любом случае было как-то волнительно. Мне кажется, практически любая девушка, она как-то переживает перед таким событием», – поделилась с подписчиками артистка.