Гаспарян и Собчак устроили спор из-за покинувших Россию артистов

Известный российский публицист Армен Гаспарян и телеведущая Ксения Собчак в своих Telegram-каналах устроили спор вокруг рейтинга артистов, разочаровавших россиян за последнее время.

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Список разместил на своей странице публицист, Собчак увидела в нем свое имя и не смогла промолчать, обвинив Гаспаряна в ангажированности и некомпетентности. Как считает телеведущая, политолог не имеет права критиковать знаменитостей, которые сделали много для России и ее жителей. Собчак таким образом намекнула на Чулпан Хаматову, которая возглавила этот антирейтинг.

«Собчак очень обиделась на проводимый у меня в Telegram-канале рейтинг всяческих негодяев и мерзавцев. Прямо ее разорвало на тысячу маленьких Ахеджаковых», – заметил журналист на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что ни слова не сказал о благотворительной деятельности Хаматовой и не указал на ее профессиональные актерские навыки. Как отметил Гаспарян, в список артистка попала только за свои русофобские высказывания.

Ранее Ксения Собчак опровергла информацию СМИ о том, что получила израильское гражданство. Она записала видео из Подмосковья, в котором заявила, что находится в России.