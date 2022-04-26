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31 минуту назад

Фрейндлих заявила, что даже не думала об эмиграции

Вечерняя Москва

Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих в минувший понедельник, 25 апреля, честно ответила на вопрос относительно эмиграции из России.

Фрейндлих решительно отказалась от идеи эмигрировать из России
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Журналистка Татьяной Толстой в ходе YouTube-проекта «Белый шум» спросила именитую артистку о вероятности ее отъезда из страны на фоне сложной геополитической ситуации и давления на Россию.

— Боже, сохрани. Моя профессия замешана на русской культуре, русском языке. Где бы могла найти свое пространство? Нигде, — подчеркнула Фрейндлих.

В апреле звезда фильма «Служебный роман» рассказала о главной ошибке в своей жизни. Таковой она считает мысль, которая преследовала ее всю жизнь, согласно которой «вся жизнь еще впереди». Теперь же актриса подчеркнула, что старается каждый день проживать с удовольствием.

В настоящее время Фрейндлих уже 87 лет, она периодически испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но несмотря на них продолжает выступать на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге и участвовать в театральных постановках.

Шоу-бизнес,Алиса Фрейндлих,Татьяна Толстая,
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