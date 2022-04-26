Фрейндлих решительно отказалась от идеи эмигрировать из России

Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих в минувший понедельник, 25 апреля, честно ответила на вопрос относительно эмиграции из России.

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Журналистка Татьяной Толстой в ходе YouTube-проекта «Белый шум» спросила именитую артистку о вероятности ее отъезда из страны на фоне сложной геополитической ситуации и давления на Россию.

— Боже, сохрани. Моя профессия замешана на русской культуре, русском языке. Где бы могла найти свое пространство? Нигде, — подчеркнула Фрейндлих.

В апреле звезда фильма «Служебный роман» рассказала о главной ошибке в своей жизни. Таковой она считает мысль, которая преследовала ее всю жизнь, согласно которой «вся жизнь еще впереди». Теперь же актриса подчеркнула, что старается каждый день проживать с удовольствием.