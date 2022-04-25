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14 минут назад

Инстасамка попала в аварию и разбила чужой Lamborghini

Вероника Полынина

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) попала в аварию в Дубае. Девушка находилась за рулем чужого Lamborghini.

Инстасамка попала в аварию и разбила чужой Lamborghini
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блогер опубликовала снимки поврежденного автомобиля в Telegram. На фото видно, что пострадал бампер и несколько деталей в задней части Lamborghini. Кроме того, после столкновения со столбом автомобиль отказался ехать, его пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.

«Господи, я не хочу выходить и на это смотреть. Я не знаю, что мне делать — я разбила машину. Приехал короче хозяин машины, а она вообще не на ходу, она не едет», - пожаловалась Инстасамка.

Ранее в апреле Инстасамка рассказала, что уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Девушка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей работать в России. По словам певицы, она не может записывать веселую музыку, когда ей грустно и тревожно.

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