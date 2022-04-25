Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал одним из ведущих нового шоу «Я не гей» на YouTube. Об этом StarHit сообщил автор и второй ведущий проекта блогер Амиран Сардаров.
«Изначально, я сразу понимал лучше, чем Милонов, я соведущего не найду. И был очень рад, когда он согласился. Он прикольный дядька!» — сказал Сардаров.
При этом объясняя такой необычный выбор ведущего, он заявил, что ему нравится «смешивать не смешиваемое». Также Сардаров отметил, что новое шоу представляет собой социальный эксперимент, в котором «много предрассудков» и на людей «вешаются ярлыки», поэтому оно сможет многому научить зрителей и самих участников проекта.
Премьера YouTube-программы «Я не гей», ведущими которой стали Милонов и Сардаров, состоялась сегодня, 25 апреля. Согласно условиям шоу участники должны определить, кто среди них является геем. Победитель получит денежный приз в размере двух миллионов рублей.
При этом им может стать либо тот, кто определит, кто из участников является геем, либо сам гей, если дойдет до финала и не раскроет себя.