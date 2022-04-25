Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал одним из ведущих нового шоу «Я не гей» на YouTube. Об этом StarHit сообщил автор и второй ведущий проекта блогер Амиран Сардаров.

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«Изначально, я сразу понимал лучше, чем Милонов, я соведущего не найду. И был очень рад, когда он согласился. Он прикольный дядька!» — сказал Сардаров.

При этом объясняя такой необычный выбор ведущего, он заявил, что ему нравится «смешивать не смешиваемое». Также Сардаров отметил, что новое шоу представляет собой социальный эксперимент, в котором «много предрассудков» и на людей «вешаются ярлыки», поэтому оно сможет многому научить зрителей и самих участников проекта.

Премьера YouTube-программы «Я не гей», ведущими которой стали Милонов и Сардаров, состоялась сегодня, 25 апреля. Согласно условиям шоу участники должны определить, кто среди них является геем. Победитель получит денежный приз в размере двух миллионов рублей.